В Ростовской области без вести пропал 17-летний парень

Парень не выходит на связь с родственниками больше двух недель. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азове разыскивают 17-летнего парня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Матвей Новиков вышел из дома 18 октября, после чего связь с ним пропала. Обеспокоенные родители и близкие парня сразу же обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтеры.

Матвей ростом – около 187 сантиметров, среднего телосложения. У парня темно-русые волосы и карие глаза. В день ухода он был одет в синюю куртку, джинсы того же цвета и синие кроссовки.

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