Ноябрь в Ростове и Ростовской области начнется с похолодания

Температура воздуха ночью будет достигать 1-4 градусов, при прояснениях будет до минус 5. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове-на-Дону и Ростовской области ноябрь начнется с похолодания, сообщает Ростовский гидрометцентр.

Так, 1 ноября в донской столице будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы ночью 15-18 метров в секунду, в дневные часы — до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов, а в дневные часы - днем 5-7 градусов.

2 ноября ночью будет без существенных осадков, днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 0-2 градусов, а днем — 4-6 градусов.

По Ростовской области будет облачная с прояснениями погода. 1 ноября ночью и утром в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет достигать 1-4 градусов, при прояснениях будет до минус 5, а днем — до 3-8 градусов.

2 ноября по области ночью будет без существенных осадков, днем - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду. В отдельных районах порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от минус 2 до 3 градусов, при прояснениях будет до минус 6 градусов; днем — до 6 градусов, по югу - до 8 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предстоящая короткая неделя в Ростове будет по-осеннему прохладной и дождливой

Самым теплым из дней выдастся понедельник (подробнее)