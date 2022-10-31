Синоптики: в Ростовской области похолодает до -6 градусов

Прогноз погоды на ближайшие два дня опубликовали донские синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похолодание до -5-6 градусов ожидается в Ростовской области в первые дни ноября. Об этом говорится в обновленном метеорологическом бюллетене Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 1 ноября средняя температура воздуха ночью установится в районе -1-4 градусов, при прояснениях обещают до -5 градусов. Днем должно потеплеть до +3-8 градусов. В этот период в отдельных районах возможны небольшие осадки. Ветер будет северо-западным 6-11 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.

2 ноября температура воздуха ночью составит -2-3 градуса, при прояснениях до -6, днем - около +1-6, по югу региона - до +8 градусов. Также возможны дожди с северо-западным и западным ветром 6-11 м/с, в отдельных районах - до 12-14 м/с.

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