В центре Таганрога до вечера отключили один из светофоров

Светофор отключили на пересечении улицы Чехова и переулка Гоголевского Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога предупреждают о неработающем светофоре. Речь идет о технике на пересечении улицы Чехова и переулка Гоголевского, сообщают местные власти.

- Сегодня, 31 октября, из-за ремонтных работ обесточили светофор. Он будет отключен до 18 часов, - рассказали в администрации города.

Дорожное движение на указанном отрезке пути будет осуществляться согласно дорожным знакам приоритета. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

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