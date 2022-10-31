В Таганроге ноябрь принесет похолодание

Вся неделя в городе будет пасмурной и дождливой Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Таганрога в ноябре ждет похолодание. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Первая неделя ноября принесет в город дожди, ветер и холод. Так, в понедельник и вторник синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Воздух прогреется лишь до +12 градусов, а ночью температура понизится до +2. Также в городе ожидается слабый ветер до трех метров в секунду.

Среда и четверг в городе будут такими же облачными, но без осадков. Воздух прогреется до +7 градусов, а ночью составит +2. Ветер ожидается западный и до трех метров в секунду.

В пятницу в городе вновь пройдут дожди. Столбики термометров днем покажут +8 градусов, а вечером - до +6. Скорость ветра составит до 11 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предстоящая короткая неделя в Ростове будет по-осеннему прохладной и дождливой

Самым теплым из дней выдастся понедельник

(Подробности)