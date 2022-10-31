Абоненты Почты России смогут оперативно получать все важные уведомления

Фото: МегаФон

Клиенты Почты России теперь будут получать всю важную сервисную информацию через коммуникационный сервис МегаФон Хаб. Это позволит повысить скорость оказания услуг.

Благодаря сервису 52 млн цифровых клиентов оператора почтовой сети во всех регионах страны будут своевременно получать информацию о текущем статусе отправлений. Также им будут приходить уведомления обо всех важных изменений в обслуживании. Сервис будет доступен абонентам всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах.

- После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. При этом СМС-информирование сейчас остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента. Сообщение будет получено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал нашего сервиса позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия, - пояснил директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса сотового оператора Кирилл Самошонков.

Абонентам будет доступна возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

Сервис коммуникации можно интегрировать в любые CRM системы, в том числе, по облачной модели, если нет цели задействовать дополнительные серверные ресурсы.