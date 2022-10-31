В Ростовской области осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу

Дело рассмотрели в Шахтинском городском суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчина, который до смерти избил свою сожительницу, получил 6 лет колонии строгого режима. Об этом 31 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, в мае этого года мужчина сильно приревновал женщину. Первую разборку под горячительным он устроил 6 числа. Тогда агрессор не ограничился одними словами и ударил возлюбленную по лицу. Ссора после этого утихла, но не была исчерпана.

Второе нападение произошло через несколько дней - также в состоянии опьянения мужчина во время спора жестоко избил возлюбленную. Пострадавшая получила серьезные травмы и умерла в тот же вечер в квартире.

Мужчину в итоге осудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности потерпевшего»). Известно, что суд смягчил приговор из-за того, что задержанный обратился с повинной, сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

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