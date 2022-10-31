В Ростове планируют организовать проверку грузовиков, следующих в Крым

Пока это единственный пункт пропуска в Джанкое
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил проводить проверку грузовиков, которые направляются в Крым. Об этом 31 октября сообщил ТАСС.
С таким заявлением Сергей Аксенов обратился в процессе заседания совета министров республики. Досмотр фур будет проходить по сухопутному маршруту через Запорожскую и Херсонскую области. Пока это единственный пункт пропуска в Джанкое. Среднее время ожидания для грузовиков при въезде в Крым по этому маршруту составляет до семи часов.
По словам главы республики, в Ростове-на-Дону необходимо проверять все грузы, чтобы при въезде в Крым проезжать без досмотров. Соответствующее предложение власти региона уже готовят.
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