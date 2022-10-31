В Ростове бывший инспектор ГИБДД получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима

Вердикт вынесли в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону осудили бывшего инспектора ГИБДД из Краснодарского края. Экс-правоохранитель получил срок сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе за «взятки и участие в преступном сообществе». Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, мужчина состоял в организованной группе и вместе с подельниками в течение 4 лет закрывал глаза на различные нарушения, в том числе в сфере перевозок товаров и спиртосодержащей продукции. За это злоумышленник получал денежные вознаграждения.

Когда махинации были раскрыты, задержанный полностью признал вину и дал показания, поэтому дело рассматривали в особом порядке.

В итоге подозреваемый получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, бывшему представителю ГИБДД запретили в течение 5 лет занимать должности на госслужбе.

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