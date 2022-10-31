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НовостиОбщество31 октября 2022 13:08

Жителей Ростова предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Власти и спасатели просят жителей и гостей города быть осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
Во время ветра лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт и высоких деревьев

Во время ветра лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт и высоких деревьев

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом 31 октября жителей и гостей донской столицы предупреждают городские власти.

Всех просят быть предельно осторожными и внимательными. Из-за порывов возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач. Ветер также может валить деревья, сбивать рекламные щиты и слабоукрепленные конструкции.

В непогоду лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт и высоких деревьев. Опасно подходить к оборванным проводам. Если будут происходить скачки напряжения в квартире, следует сразу же отключить всю электронику. Если вы оказались в опасности, нужно звонить по номеру «112».

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