Жителей Ростова предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Во время ветра лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт и высоких деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом 31 октября жителей и гостей донской столицы предупреждают городские власти.

Всех просят быть предельно осторожными и внимательными. Из-за порывов возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач. Ветер также может валить деревья, сбивать рекламные щиты и слабоукрепленные конструкции.

В непогоду лучше держаться как можно дальше от легких построек, мачт и высоких деревьев. Опасно подходить к оборванным проводам. Если будут происходить скачки напряжения в квартире, следует сразу же отключить всю электронику. Если вы оказались в опасности, нужно звонить по номеру «112».

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