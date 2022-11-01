Проект для ремонта в переходе на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой обойдется в 6,7 миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове подготовят проект для ремонта одного из городских переходов. На эти нужды планируется потратить более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным специализированным унитарным предприятием по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой проектной документации на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, являющегося объектом культурного наследия. Речь идет о переходе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой.

Финансирование будет осуществляться из средств заказчика. Все работы необходимо выполнить до конца 2023 года.

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На разработку проекта для ремонта подземного перехода на пересечении Большой Садовой и Буденновского потратят более 7,5 миллиона рублей.

Средства на выполнение работ выделит заказчик.