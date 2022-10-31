Сниженную процентную ставку по кредитам наличными и рефинансированию продлили в ВТБ

Жители Ростовской области по-прежнему могут оформить кредит по ставке от 4,4%. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Банк ВТБ сохраняет действие сниженной ставки по кредитам наличными и рефинансированию. Жители Ростовской области по-прежнему могут оформить кредит по ставке от 4,4%, при условии подачи заявки онлайн и оформлении страхования.

При оформлении заявки через сайт банка или в мобильном приложении, одобрение занимает 2 минуты. Кредит можно получить на срок до 7 лет.

Если сумма кредита не превышает 300 тысяч рублей, для его оформления потребуется только паспорт.

Доступны возможности рефинансирования. Рефинансировать в банке можно любые кредиты, которые были получены не менее трех месяцев назад и не имеют просрочки. Ставка по продукту составит от 4,4% с учетом дисконта также при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Получить кредит можно на срок от 7 лет и на сумму до 7 млн рублей. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

Стоит отметить, что за девять месяцев текущего года банк выдал кредитных средств наличными на 461 млрд рублей.