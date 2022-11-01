Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2022 года: в городе десятки ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 1 ноября 2022 года: в городе десяткам местных жителей предстоит остаться без электроэнергии. Электричество отключат в разных районах города и его не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

Во вторник, 1 ноября, с 9 до 16 часов света не будет в пер. Доломановский, 96-104,110/55; ул. Нефедова, 58/115: ул. Текучева, 176-182; ул. Народного Ополчения, 143-151,186-202.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 1-я улица 27-31, 42-56; ул. Текучёва 43-97, 107-109, 140-164; пер. Скрыпника 26-56, 43-45; ул. Морозовская 2-12, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-71, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-139, 116-180; пер. Доломановский 93-101, 96-104; 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Текучёва 162-182, 97-107; ул. Народного Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58; пер. Гвардейский 72; ул. Верхненольная 7/63, 9, 10, 11; пер. Суздальский 17, 19, 21, 23; ул. Кочубея 2-50, 3, 13; ул. Портовая 162-188, 183-185, 221; ул. Интернациональная 33-41, 42-48; ул. Черкесская 2-10, 1-23; пер. Шефский спуск 2.

С 9 до 18 часов отключения света ждут жителей ул. Комсомольская 51-67, 46-80; ул. 37-я линия 4, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 8-22; ул. 45-я линия 4-8.

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