В ноябре Wink представит сказки не только для детей, но и для взрослых. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В ноябре становится холоднее, вечера все длиннее. И лучше всего проводить осенние вечера под теплым пледом за просмотром интересных фильмов и сериалов. Wink в ноябре представит реальные и сказочные истории о разных людях.

Сказки для взрослых

Российский независимый фильм «Сказка для старых» (18+). «Три сына» по поручению криминального авторитета отправляются в разные города разбираться со старой проблемой.

Картина «Три тысячи лет желаний» (18+, с 1 ноября) расскажет о джине, которого на свободу выпустит профессор литературы в исполнении Тильды Суиндон. Больше всего ей захочется услышать истории приключений джина.

Российская детективная драма «Похожий человек» (18+) представит историю Саши Иванова, который внезапно вышел в окно.

Южнокорейская детективная мелодрама «Решение уйти» (16+) получила один из главных призов Каннского кинофестиваля 2022 года за режиссуру. По сюжету фильма в горах при падении с большой высоты погиб альпинист. Но был ли это несчастный случай?

«Развод в стиле кунг-фу» (16+, со 2 ноября) — главная героиня Зоро долго терпела мужа-абьюзера ради дочери, но все меняет ее встреча с загадочным мастером кунг-фу.

В центре внимания ленты «Пассажиры ночи» (16+, с 3 ноября) француженка с непростой судьбой. В фильме можно понаблюдать, как героиня разрешает свои проблемы, а также предаться ностальгии.

История фильма «Плакать нельзя» (16+, с 24 ноября) расскажет о подноготной ювенальной юстиции, которая забрала ребенка у матери.

Wink в ноябре представит реальные и сказочные истории о разных людях. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Сказки для детей и подростков

Специально к школьным каникулам Wink предлагает сказочную коллекцию премьер для детей и подростков. «Красная Шапочка» (12+, с 1 ноября) — современное кинопрочтение старой сказки в жанре фэнтези.

Полнометражный мультфильм «Кощей. Похититель невест» (6+, с 1 ноября) представит не совсем романтическую встречу стильного Кощея и богатырши Варвары.

В российском фантастическом фильме «Календарь ма(й)я» (6+, со 2 ноября) жизнь героев пойдет вспять. Им снова придется переживать события, которые окажут влияние на будущее.

А сериал «Суперпозиция» (16+, с 10 ноября) отправит студента-физика в Мультивселенную и опасное путешествие по параллельным реальностям.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.