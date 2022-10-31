Образовательные учреждения Ростовской области получили доступ к защищенному интернету. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил 1316 образовательных учреждений Ростовской области к единой сети передачи данных (ЕСПД). Безопасный оптический интернет с фильтрацией нежелательного контента получили школы, колледжи, техникумы, лицеи и другие учреждения общего и среднего профессионального образования региона.

Преподаватели смогут проводить дистанционные занятия онлайн, включать мультимедийные материалы в уроки, использовать интернет-ресурсы, повышающие эффективность обучения, заполнять электронные дневники и многое другое. А школьники получат доступ к большому объему образовательных ресурсов (олимпиадам, конкурсам и т.п.).

- Благодаря «Ростелекому» в образовательных учреждениях региона появилась единая сеть передачи данных. Она надежно защищена от DDoS-атак, позволяет фильтровать контент и способна обеспечить безопасную работу и учебу в донских образовательных организациях, — отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Подключение ростовских школ к ЕСПД проводилось в рамках федерального проекта, инициированного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» в 2019 году. «Ростелеком» был назначен единым исполнителем во всех регионах России.

- Цифровизация образовательного процесса — один из важнейших приоритетов нашей компании. Мы подключаем школы к интернету, развиваем сервисы для онлайн-обучения, а также запустили собственный проект для студентов-гуманитариев «Цифровое образование». Уверен, что с появлением в школах интернета обучение как для ребят, так и для учителей станет интереснее, эффективнее и проще, — рассказал вице-президент — директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Получить подробную информацию о цифровых сервисах и предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на официальном сайте компании.