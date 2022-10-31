Почти 750 санитарных нарушений обнаружили в детских садах Ростовской области

Нарекания вызвали нарушения, связанные с организацией питания малышей Фото: Евгения ГУСЕВА

749 протоколов составили с начала года после проверок в детских садах Ростовской области. Общая сумма штрафов достигла 4433,4 тыс. рублей, в двух случаях выдали постановления о приостановлении деятельности, сообщает управление Роспотребнадзора.

Основные нарекания вызвали нарушения, связанные с организацией питания малышей. Недочеты обнаружили при составлении меню, были также обнаружены ошибки в документах, не выполнялись условия хранения продуктов. В некоторых местах недостаточно убирали помещения.

Всего, по данным Роспотребнадзора, специалисты проверили более 1 тыс. проб готовых блюд и свыше 4,4 тыс. смывов с объектов внешней среды.

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