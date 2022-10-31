Махинатор завладел деньгами после того, как «злоупотребил доверием» в компании Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Ростовской области осудили за хищение 47,8 млн рублей у акционерного общества. Об этом сегодня, 31 октября, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, махинатор завладел баснословной суммой после того, как «злоупотребил доверием» в компании. Когда это раскрыли, мужчина попал под следствие. Тогда же выяснилось, что он игнорировал закон и не подавал сведения о наличии у него вида на жительство в другом государстве.

- Уголовные дела были заведены по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина в иностранном государстве»). Дело рассматривалось в Волгодонском районном суде, - прокомментировали в пресс-службе судов региона.

По итогам слушаний за все нарушения закона мужчина получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

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