В Новочеркасске женщина оказалась под стражей после убийства знакомого.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новочеркасске 40-летнюю местную жительницу заключили под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.
Следователи выяснили, что 27 октября женщина распивала спиртные напитки со своим 40-летним приятелем. Внезапно между ними разгорелась ссора, в порыве гнева дончанка схватила нож и трижды ударила им собутыльника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После совершения преступления женщину задержали. В настоящее время она заключена под стражу.
- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отмечается в сообщении.
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