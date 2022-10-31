В Ростове инспектор ДПС проведет 4,5 года в колонии за взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице вынесли приговор инспектору ДПС. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", 290 УК РФ "Получение взятки" и 285 УК РФ "Использование служебных полномочий". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде было установлено, что во время несения службы в Успенском районе злоумышленник стал членом преступной группировки и с 1 июля 2016 года до 1 марта 2020 года регулярно получал взятки от автомобилистов. За эти денежные вознаграждения он не привлекал нарушителей к ответственности.

Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием и свою вину полностью признал.

- Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на год. А также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет, - отмечается в сообщении.

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К этому моменту приговор еще не вступил в силу и его можно оспорить.