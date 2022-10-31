В донском регионе на 20% снизилась смертность в авариях. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в 2022 году сократилось количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях. Их число уменьшилось на 20,3%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На днях прошло заседание, на котором обсуждались мероприятия по снижению аварийности на дорогах. На мероприятии стало известно, что количество ДТП в регионе возросло на 2,6%. В связи с этим пострадавших в них тоже стало больше - на 6,2%. Но, несмотря на рост травматичности, смертность в авариях снизилась на 20,3%.

- Большинство аварий произошло днем и при хорошей погоде – они связаны со столкновениями из-за нарушения скоростного режима и несоблюдения дистанции. На росте ДТП также сказался рост транзитного транспортного потока из-за закрытия аэропортов и загруженности поездов в курортный период, - отмечается в сообщении.

Для уменьшения числа аварий в регионе установили почти 3,1 километра барьерных ограждений на межмуниципальных автодорогах. В 2023 году запланировано открытие участка обхода Аксая, затем будет обустроена дорога между 777-м и 933-м километрами трассы М-4 «Дон».

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