Трафик на трассе "Таганрог-Джанкой" возрос в несколько раз. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Количество грузовых автомобилей на трассе «Таганрог-Джанкой» возросло с момента ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства транспорта Ростовской области.

Ранее здесь машины двигались единично. Они шли до Херсона и Мариуполя. Только за вчерашний день до Джанкоя доехали в десятки раз больше машин. Специалисты назвали этот трафик рекордным.

- Сегодня уже 66 машин стоит, и их количество увеличивается. Сейчас идет переформатирование всей логистики. Компании, которые занимаются поставками, делают новые логистические карты, - отметил собеседник агентства.

В ближайшие время количество грузовиков будет только возрастать. К 4 ноября в дополнение к имеющейся перехватывающей стоянке для фур в Неклиновском районе начнет действовать еще одна. Ее вместимость будет гораздо больше. Сейчас власти занимаются увеличением площади ее твердого покрытия.

- Она будет больше, чем Русский Колодец в Неклиновском районе. Она находится немного дальше от границы, но тоже на трассе А-280, поэтому лишнего пробега не будет, - сообщил источник.

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