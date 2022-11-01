Годовалый ребенок пострадал в столкновении автомобилей в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 31 октября, около половины шестого вечера на подъездной дороге к поселку Заозерье в Октябрьском районе. По предварительным данным, 30-летняя водитель автомобиля Chevrolet Niva не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутную Lada Priora под управлением 34-летнего шофера.

В результате аварии пострадали водители обеих машин и годовалая девочка, которая ехала в отечественном авто. К счастью, малышка находилась в детском кресле и это помогло избежать более серьезных травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.