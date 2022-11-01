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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:05

Солнечная, но холодная погода ожидает ростовчан во вторник

Воздух прогреется лишь до +8 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Солнечная, но холодная погода ожидает ростовчан во вторник.

Солнечная, но холодная погода ожидает ростовчан во вторник.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ростове ожидается ясная, но довольно холодная погода. Такой прогноз дали на вторник, 1 ноября, донские синоптики.

Существенных осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет дуть с запада, а затем сменит свое направление на юго-западное.

Отметим, что на улице будет ощутимо холоднее в сравнении со вчерашним днем. Днем воздух прогреется лишь до +8 градусов. А ночью столбики термометров и вовсе опустятся до +4 градусов.

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Ноябрь в Ростове и Ростовской области начнется с похолодания.

При прояснения температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов.