Солнечная, но холодная погода ожидает ростовчан во вторник. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ростове ожидается ясная, но довольно холодная погода. Такой прогноз дали на вторник, 1 ноября, донские синоптики.

Существенных осадков в этот день не прогнозируется. Ветер будет дуть с запада, а затем сменит свое направление на юго-западное.

Отметим, что на улице будет ощутимо холоднее в сравнении со вчерашним днем. Днем воздух прогреется лишь до +8 градусов. А ночью столбики термометров и вовсе опустятся до +4 градусов.

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При прояснения температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов.