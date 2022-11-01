В Ростовской области осудили адвоката за хищение 80 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесли приговор одному из местных адвокатов. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ "Мошенничество", 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что адвокат представлял интересы энергоснабжающей организации и под предлогом предотвращения рейдерского захвата перевел на счет своей фирмы 80 миллионов рублей, которые принадлежали подзащитной компании. Полученные деньги он присвоил и потратил.

Адвокат получил вид на жительство и документ, подтверждающий право на его постоянное проживание заграницей, но не сообщил об этом в компетентные органы РФ.

- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

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