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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:27

Аэропорт Платов в Ростовской области не будет работать до 9 ноября

Авиакомпаниям предлагают выполнять перелеты по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Ограничения на полеты ввели также в ряде других аэропортов страны

Ограничения на полеты ввели также в ряде других аэропортов страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт Платов в Ростовской области останется закрытым до 9 ноября. Об этом решении информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.

Напомним, такие же ограничения на полеты сейчас действуют в аэропорта Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям выполнять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Речь идет о направлениях через Сочи, Волгоград, Москву, Минводы и Ставрополь.

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