В Таганроге появятся новые названия улиц и переулков

Комиссия гордумы Таганрога предложила названия новых улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Таганроге в пределах Мариупольского шоссе и улицы Паустовского создан новый жилой район, улицы которого комиссия гордумы Таганрога предложила назвать новыми именами.

Переулки будут названы именами Валерия Ткачука и Елены Шевцовой. Также тут появится 21-й Мариупольский переулок. Местные улицы будут носить такие названия: улица Веры Рарий и улица Семейная.

Данная работа была проведена в рамках выполнения поручения Президента РФ о присвоении элементам улично-дорожной сети имен медицинских работников, внесших большой вклад в борьбу с ковидом. Вопрос рассматривала городская комиссия по топонимике. Мэрии Таганрога было поручено в течение трех рабочих дней разместить в госреестре адресов сведения о присвоении новых наименований уличной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одну из улиц Ростова назовут в честь погибшего Героя России и ДНР Владимира Жоги

Комбат погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города (подробнее)