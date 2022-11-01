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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:04

В Таганроге появятся новые названия улиц и переулков

В новом районе города улицы назовут именами Елены Шевцовой и Веры Рарий
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Комиссия гордумы Таганрога предложила названия новых улиц.

Комиссия гордумы Таганрога предложила названия новых улиц.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Таганроге в пределах Мариупольского шоссе и улицы Паустовского создан новый жилой район, улицы которого комиссия гордумы Таганрога предложила назвать новыми именами.

Переулки будут названы именами Валерия Ткачука и Елены Шевцовой. Также тут появится 21-й Мариупольский переулок. Местные улицы будут носить такие названия: улица Веры Рарий и улица Семейная.

Данная работа была проведена в рамках выполнения поручения Президента РФ о присвоении элементам улично-дорожной сети имен медицинских работников, внесших большой вклад в борьбу с ковидом. Вопрос рассматривала городская комиссия по топонимике. Мэрии Таганрога было поручено в течение трех рабочих дней разместить в госреестре адресов сведения о присвоении новых наименований уличной сети.

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