Ростовчанина приговорили к семи годам тюрьмы за «закладки» наркотиков

Свою противоправную деятельность задержанный осуществлял в роли организатора и «кладмена». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за продажу наркотических средств в крупных размерах. Об этом сообщает Управление ФСБ по Ростовской области.

Оперативники задокументировали систематические факты сбыта подсудимым наркотиков синтетического и растительного происхождения в крупных размерах путем изготовления «закладок» в окрестностях донской столицы. Свою противоправную деятельность задержанный осуществлял в роли организатора и «кладмена» одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

При попытке сбыта наркотических веществ мужчина был задержан оперативниками. У него были изъяты наркотические средства, расфасованные по 1 и 2 грамма, в количестве более 200 свертков для розничного сбыта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о «Незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Ворошиловский районный суд признал подсудимого виновным в покушении на преступление и назначил ему семь лет тюрьмы.

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