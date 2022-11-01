Бизнесмена из Ростовской области приговорили к трем годам условно за приобретение земельных участков

Бизнесмен получил преимущественное право приобретения муниципальных земельных участков на льготных условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Шахтинский городской суд вынес приговор по обвинению ростовского предпринимателя, мошенническим путем завладевшего несколькими земельными участками в Шахтах, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области..

Оперативники установили, что предприниматель получил преимущественное право приобретения нескольких муниципальных земельных участков на льготных условиях по существенно сниженной цене, путем предоставления в соответствующие инстанции фиктивных документов. В результате городу был причинен ущерб более 2 миллионов рублей.

Бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Он должен будет возместить имущественный вред в пользу государства.

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