В Ростовской области отремонтировали дорогу диной 10 километров

Автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково - межмуниципального значения. Фото: персс-служба донского правительства.

В Кашарском районе Ростовской области капитально отремонтирована автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково протяженностью 10 километров, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Работы проводились высокими темпами и были выполнены раньше проектного срока. Автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково - межмуниципального значения.

Таких федеральных и региональных дорожных объектов в Ростовской области 128. Их общая длина составляет 417 километров, на 96 из них - 309,2 километра - ремонты уже завершены.

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