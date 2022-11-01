Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 8:44

В Ростовской области отремонтировали дорогу диной 10 километров

Водители смогут ездить по обновленной трассе
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково - межмуниципального значения. Фото: персс-служба донского правительства.

Автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково - межмуниципального значения. Фото: персс-служба донского правительства.

В Кашарском районе Ростовской области капитально отремонтирована автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково протяженностью 10 километров, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Работы проводились высокими темпами и были выполнены раньше проектного срока. Автодорога Усть-Мечетка – Талловеров – Верхнесвечниково - межмуниципального значения.

Таких федеральных и региональных дорожных объектов в Ростовской области 128. Их общая длина составляет 417 километров, на 96 из них - 309,2 километра - ремонты уже завершены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове завершили строительство третьей очереди Северного обхода и транспортной развязки

На западном и южном въездах в донскую столицу открыто движение по новым автодорожным объектам (подробнее)