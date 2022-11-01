Эксперты выяснили на какие цели тратят кредитные средства россияне

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома Фото: Анастасия Осипова

Специалисты ВТБ провели опрос среди клиентов российских банков и выяснили цели, на которые россияне чаще всего берут кредиты. Так, каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте по популярности – средства на рефинансирование. Также в ТОП3 вошли кредиты на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику.

Опрос провели в крупных городах России. На вопросы ответили свыше 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

По итогам опроса 27% заемщиков брали кредит на ремонт (16% на ремонт квартир, 11% на ремонт частного дома), 14% заемщиков получили в банках средства на рефинансирование уже существующих кредитов, 14% приобрели автомобиль, бытовую технику или электронику, 13% взяли кредит на текущие траты. В список других целей кредитов вошло получение средств на отпуск, покупку недвижимости, лечение и образование.

- Россияне чаще берут средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья. Это связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечет за собой обустройство приобретенной квартиры или дома. А спрос на рефинансирование обусловлен улучшением кредитных условий после снижения высоких ставок, - прокомментировал Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса банка.

Отметим, что за девять месяцев текущего года заемщики именно ВТБ оформили более 750 тысяч кредитов наличными на почти полтриллиона рублей.