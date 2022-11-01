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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:00

Эксперты выяснили на какие цели тратят кредитные средства россияне

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома
Наталья ВЕСНИНА
Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома

Фото: Анастасия Осипова

Специалисты ВТБ провели опрос среди клиентов российских банков и выяснили цели, на которые россияне чаще всего берут кредиты. Так, каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте по популярности – средства на рефинансирование. Также в ТОП3 вошли кредиты на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику.

Опрос провели в крупных городах России. На вопросы ответили свыше 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

По итогам опроса 27% заемщиков брали кредит на ремонт (16% на ремонт квартир, 11% на ремонт частного дома), 14% заемщиков получили в банках средства на рефинансирование уже существующих кредитов, 14% приобрели автомобиль, бытовую технику или электронику, 13% взяли кредит на текущие траты. В список других целей кредитов вошло получение средств на отпуск, покупку недвижимости, лечение и образование.

- Россияне чаще берут средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья. Это связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечет за собой обустройство приобретенной квартиры или дома. А спрос на рефинансирование обусловлен улучшением кредитных условий после снижения высоких ставок, - прокомментировал Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса банка.

Отметим, что за девять месяцев текущего года заемщики именно ВТБ оформили более 750 тысяч кредитов наличными на почти полтриллиона рублей.