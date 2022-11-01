Ростовская область стала лидером по экспорту растительного масла за рубеж

Лидерами по экспорту растительных масел среди в 2022 году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области. Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская область стала лидером по производству подсолнечного масла среди других регионов России, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.

- Из донского региона с начала года экспортировано уже более 1 миллионов 345 тысяч тонн масложировой продукции, что в объеме на 24%, а в денежном выражении на 45% больше, чем в прошлом году, - рассказал Виктор Гончаров. – Так, за 9 месяцев текущего года маслозаводы региона увеличили на 45% объем производства нерафинированного и на 20% - рафинированного растительного масла.

По словам замгубернатора, сейчас убрано более 85% площадей под масличными культурами. Валовой сбор уже свыше 1,7 миллиона тонн.

Лидерами по экспорту растительных масел в 2022 году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области. Масложировую отрасль Ростовской области представляют три крупных, два средних, а также ряд малых предприятий. Мощности по переработке маслосемян на Дону составляют 2,4 миллиона тонн в год. В 2021 году переработано 1,5 миллиона тонн.

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