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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:26

В Ростове судебный пристав ответит перед законом по статье о получении взятки

Сейчас специалист находится в статусе подозреваемого
Ангелина СКИБА
Нарушителя поймали с поличным, теперь дело рассмотрит суд

Нарушителя поймали с поличным, теперь дело рассмотрит суд

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону сотрудник ФССП ответит перед судом по уголовной статье. Специалиста подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, осенью 2022 года на улице Береговой старший районный пристав взял 50 тысяч рублей за отмену взыскания по исполнительному производству. Однако нарушитель так и не смог воспользоваться деньгами, потому что его с поличным поймали представители УФСБ.

Добавим, задержанного подозревают по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Пристава могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму на 6 лет.

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