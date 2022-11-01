Более 600 школьников из Ростовской области стали юнармейцами

На Дону в добровольном всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении состоят более 21 тысячи ребят. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области ряды Юнармии пополнили 611 школьников из Октябрьского района, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, сейчас на Дону в добровольном всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении состоят более 21 тысячи ребят. Каждый новый участник движения должен был перед строем старших товарищей произнести клятву «Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству клянусь!». Юнармейцы передали военнослужащим соединения более тысячи писем и более ста посылок, собранных в рамках акций «Юнармейская посылка» и «Письмо солдату».

Сегодня юнармейское движение Ростовской области считается одним из лучших в России. Три года подряд региональное отделение Юнармии занимает первое место в смотре-конкурсе на кубок заместителя минобороны РФ среди других региональных отделений ЮФО. Донские юнармейцы принимают активное участие в акциях поддержки военнослужащих, передают письма и посылки на передовую.

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