Для вкладчиков создан новый сберегательный продукт с доходностью до 9,5% годовых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фоне роста спроса россиян на «длинные» сберегательные продукты ВТБ запускает новый долгосрочный рублевый вклад. Его можно открыть на 3 года, максимальная доходность при этом составит 9,5% годовых.

Минимальная сумма размещения средств при открытии депозита в отделении банка составит 30 тысяч рублей, а при открытии онлайн – всего одна тысяча рублей. В банке отмечают, что пополнить, частично снять средства или продлить договор нельзя. При досрочном расторжении проценты пересчитываются.

- Трехлетний депозит позволит клиентам разместить средства по ставке значительно выше средней по рынку сразу на три года. По нашим оценкам, такой вклад может заинтересовать десятки тысяч вкладчиков. При этом средний размер депозита может составить более полумиллиона рублей, - прокомментировал Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения».

Он также отметил, что подобное предложение может стать исключением для рынка в ближайшее время, поскольку по его мнению, банки будут стремиться зафиксировать доходность по вкладам на текущем уровне.