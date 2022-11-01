В Морозовском районе, Ростове и Азове сообщили об изменении тарифов на проезд

Сейчас от 30 рублей и выше в автобусах платят жители пяти городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября в Ростовской области изменили тарифы на проезд в общественном транспорте Морозовского района, а также в троллейбусах и трамваях Ростова-на-Дону. Кроме того, новые цены на билеты собираются ввести в Азове. Об этом можно судить по официальным объявлениями местных властей.

Так, например, в Морозовском районе на городских маршрутах стоимость проезда с этого дня составляет 30 рублей. По внутрирайонным направлениям определили цену в 10 рублей 56 копеек «за 1 пас/км, с понижающим коэффициентом 0.8 свыше 20 км».

В Ростове-на-Дону поездка в электротранспорте теперь будет обходиться в 28 рублей, до этого тариф составлял 23 рубля.

В Азове с 10 ноября стоимость проезда должна составить 27 рублей.

Отметим, что обновленный размер оплаты в территориях утвердили после тщательных обсуждений, в том числе в надзорных ведомствах. Сейчас от 30 рублей и выше за проезд берут с жителей Батайска, Таганрога, Донецка, города Гуково, Шахт.

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