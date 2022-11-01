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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:01

Ростовский аэропорт останется закрытым до 9 ноября

Ограничения на полеты действуют в 11 российских аэропортах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовский аэропорт останется закрытым до 9 ноября.

Ростовский аэропорт останется закрытым до 9 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове продолжат действовать ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Самолеты по-прежнему не смогут взлетать и приземляться в аэропорту "Платов". Введенные ограничения будут действовать до 9 ноября.

- Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - отмечается в сообщении.

Россиянам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.

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Росавиация до 3 ноября продлила ограничение полетов из аэропорта Платов.

Не будет полетов в 11 аэропортах России.