В Ростове мужчина украл карту с 200 тысячами рублей

Мужчина откладывал деньги для своей семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина украл банковскую карту у своего товарища. Об этом 1 ноября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчины приехали на заработки. У товарищей были доверительные отношения, и знакомый знал код от банковской карты. Когда друга не было дома, злоумышленник воспользовался этим и взял карту. Спустя время на телефон заявителя пришло СМС о списании денег. К счастью, злоумышленник не успел потратить все деньги.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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