В Ростовской области собрали уже 7000 тонн винограда

Сейчас уборка винограда на Дону продолжается Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области урожай винограда собрали более чем с 70% площадей. Всего же по региону должны обработать порядка 1,3 тысячи га. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Сейчас виноград собран более чем с 70% площадей, это 7000 тонн. Валовой сбор и урожайность ягоды превышают прошлогодние показатели примерно на 30%. Уборочные работы еще продолжаются, - сообщил Виктор Гончаров.

По словам чиновника, на раскорчевку старых насаждений и закладку новых ежегодно выделяется государственная поддержка. За последние 5 лет на развитие донского виноградарства было направлено более 192 млн рублей. На эти деньги удалось высадить почти 344 га новых виноградников. 85% площадок заняли автохтонным сортом «Красностоп золотовский».

В 2022 году обеспечение отрасли должно на 30% превысить финансирование прошлого года и составить около 64 млн рублей. Также до 50,2 млн рублей подняли федеральную поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Таганрога победила на всероссийском чемпионате «I love Russia»

Видеоролик о приморском городе стал одним из лучших на конкурсе (подробности)