В Ростове 3,2 миллиона потратят на проект для ремонта на пересечении Кировского и Большой Садовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове ищут подрядчика, который создаст проект для дальнейшего ремонта одного из городских переходов. На эти нужды планируется потратить 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным специализированным унитарным предприятием по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой проектной документации для капитального ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Это переход внесен в список объектов культурного наследия регионального значения.

Финансирование работ будет осуществлять сам заказчик. Окончить их необходимо к концу 2023 года.

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Работы должны быть выполнены до конца 2023 года.