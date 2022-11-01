Выбираем самые интересные истории в конкурсе «Спасибо, Доктор»!

Выбираем самые интересные истории.

Профессия врача – одна из самых уважаемых и трудных. В мире нет специальности, которая требовала бы столь высокой ответственности. «Комсомольская правда» ежегодно вручает лучшим медицинским учреждениям Ростовской области и врачам престижные награды.

В рамках проекта «Клиника года – 2022» мы запустили лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!». Читайте истории врачей-участников проекта, выбирайте самые понравившиеся и отправляйте лайки!

Страница конкурса по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/media/899544/