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НовостиОбщество6 ноября 2022 12:40

Как показать свое уважение врачам? Проголосовать в конкурсе «Спасибо, Доктор»!

Врачи рассказывают о своем выборе профессии и делятся интересными историями
Источник:kp.ru
Врачи проекта «Клиника года - 2022»

Врачи проекта «Клиника года - 2022»

Профессия врача – одна из самых уважаемых и трудных. В мире нет специальности, которая требовала бы столь высокой ответственности. «Комсомольская правда» ежегодно вручает лучшим медицинским учреждениям Ростовской области и врачам престижные награды.

В рамках проекта «Клиника года – 2022» мы запустили лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!». Читайте истории врачей-участников проекта, выбирайте самые понравившиеся и отправляйте лайки!

Страница конкурса по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/media/899544/