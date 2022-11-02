Отключения света в Ростове-на-Дону 2 ноября 2022 года: в городе обесточат несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 2 ноября 2022 года: в городе анонсированы новые отключения электричества. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 2 ноября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Козлова 53; пер. Доломановский 114/53, 116.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. 40-летия Победы 332; ул. Кобякова 1-25; ул. Артемовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-23, 2-22; ул. 2-я Володарского 31-85, 18-74; ул. Гастелло 17-37, 20-36; ул. Горбачева 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 47-77, 58-94; ул. Интернациональная 1-39, 10-40; ул. Литвинова 21-41, 32, 32А; ул. Зенитчиков 22-38, 19-33; пер. Гвардейский 73-79; ул. 1-я Володарского 26-70, 25-47; ул. 2-я Володарского 82-88, 119; ул. Международная 45.

С 9 до 18 часов отключения ожидают жителей ул. Черевичкина 6-42, 3-83; ул. Ереванская 1-11, 47, 2-14, 28-44; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 29-67, 28-64; ул. Рябышева 11-83, 8-58; пл. Толстого 9/2, 15, 17; ул. 28-я линия 1-9, 2-18; ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. 34-я линия 1-51, 2-64; ул. 36-я линия 1-89, 2-92; ул. 38-я линия 1-91, 2-80; ул. 40-я линия 2-30, 3.

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