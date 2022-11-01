Количество самозанятых сравнялось с числом ИП

Фото: «Мой бизнес»

Открытие своего бизнеса у многих начинающих предпринимателей вызывает определенные затруднения – недостаточно собственных средств, не хватает финансовых и юридических знаний, нет возможности создать качественный контент для продвижения. Но предприниматели не остаются один на один со своими проблемами! Всестороннюю поддержку им оказывают центры «Мой бизнес».

Какую финансовую поддержку можно получить? Какие возможности дает господдержка? Чем помогают специалисты центра?

Об этом рассказывают сами самозанятые. Подробности: https://regions.kp.ru/rostov/moibiznes-rostov-2022/