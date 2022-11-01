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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:20

Количество самозанятых сравнялось с числом ИП

Узнайте, как центр «Мой бизнес» в Ростовской области помогает развивать свое дело
Источник:kp.ru
Фото: «Мой бизнес»

Фото: «Мой бизнес»

Открытие своего бизнеса у многих начинающих предпринимателей вызывает определенные затруднения – недостаточно собственных средств, не хватает финансовых и юридических знаний, нет возможности создать качественный контент для продвижения. Но предприниматели не остаются один на один со своими проблемами! Всестороннюю поддержку им оказывают центры «Мой бизнес».

Какую финансовую поддержку можно получить? Какие возможности дает господдержка? Чем помогают специалисты центра?

Об этом рассказывают сами самозанятые. Подробности: https://regions.kp.ru/rostov/moibiznes-rostov-2022/