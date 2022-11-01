В Таганроге к концу года ликвидируют управление здравоохранения

В городе создан новый отдел охраны здоровья, сотрудники которого подчиняются замглавы Таганрога по соцвопросам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу 2022 года в Таганроге будет ликвидировано управление здравоохранения, сообщается на сайте гордумы приморского города. Депутаты рассматривали этот вопрос 31 октября.

Депутатов беспокоил вопрос о трудоустройстве сотрудников управления, а также судьба муниципального имущества, закрепленного за ликвидируемым ведомством. По словам начальника управления здравоохранения Татьяы Подлесной, ее подчиненные находят работу в медучреждениях, а также в органах местного самоуправления. Сотрудники, которые не успеют трудоустроиться и попадут под сокращение, получат все компенсации.

Сегодня в городе создан новый отдел охраны здоровья, сотрудники которого подчиняются замглавы Таганрога по соцвопросам. Но штат этого отдела гораздо меньше, чем в управлении здравоохранения. В обязанности специалистов отдела будет входить создание условий для оказания медпомощи населению на территории Таганрога.

Решение об имуществе упраздненного управления здравоохранения на улице Петровской, 74, будет приниматься после того, как его оценит ликвидационная комиссия. Ведомство занимает второй этаж старинного особняка.

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