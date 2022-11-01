Таганрогские волонтеры занялись пошивом теплых вещей для военнослужащих. Фото: Правительство РО

В Таганроге волонтеры начали шить теплые вещи для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время 30 таганрогских волонтеров уже изготовили 70 комплектов термобелья, 30 спальных мешков и маскировочную сетку размером 10×10 метров. Все изделия уже отправлены военнослужащим.

Также участниками акции «Мы рядом» стали и другие города донского региона. Так, студенты-шахтинцы сшили для бойцов 450 балаклав. Сейчас новый отрез ткани раскроен еще на 60 изделий. Волонтеры шьют для военных не только вещи, но и медицинские носилки.

Азовчане сделали 100 комплектов постельного белья для госпиталя в полевых условиях и 30 тактических носилок. В Кагальницком районе супруги мобилизованных дончан связали уже 60 пар шерстяных носков. В Октябрьском районе 12 «серебряных» волонтеров изготовили для военнослужащих еще 40 пар шерстяных носков.

- С каждым днем к акции присоединяются все больше дончан. Добровольцы помогают с изготовлением, а также приносят уже готовые изделия, - рассказал председатель комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.

Стать участником акции может любой желающий. Штабы находятся во всех муниципалитетах региона.

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Стать участником акции «Мы рядом» может абсолютно любой желающий.