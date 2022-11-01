В Ростове в похоронной конторе нашли труп мужчины

Работник умер прямо в похоронном бюро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на территории муниципального похоронного бюро в центре города нашли труп мужчины. О произошедшем 31 октября «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном управлении СК по Ростовской области.

- Тело обнаружили в гараже. Мужчине было 44 года, он подрабатывал на предприятии сторожем, - поделились в ведомстве.

Как уточнили в областном следственном комитете, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. И, скорее всего, смерть не носила криминальный характер. Назначена экспертиза, чтобы установить точную причину смерти. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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