В Ростовской области усилили меры по охране общественного порядка

В Ростовской области продолжают круглосуточную работу аварийно-диспетчерские службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ростовской области сообщили, какие меры предпринимаются после введения среднего уровня реагирования, в рамках исполнения Указа Президента РФ № 756.

По данным правительства, усилена охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Уточняются перечни, приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны, организована работа по приведению подвалов домов в готовность к укрытию в них жильцов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Традиционно проходят проверки готовности систем оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций, - говорится в сообщении властей. - Силы и средства служб экстренного реагирования региона готовы к реагированию на возможные ЧС.

Кроме того, в Ростовской области продолжают круглосуточную работу аварийно-диспетчерские службы. Как уточнили в правительстве, запас средств и материалов для устранения аварий достаточен.

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