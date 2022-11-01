В Каменске-Шахтинском увеличится стоимость проезда в автобусе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местные власти анонсировали жителям города Каменск-Шахтинский рост цен на проезд в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цена изменится уже с завтрашнего дня, со 2 ноября.

- В связи с выполнением регулярных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам и согласно произведенным экономически обоснованных и согласованных в Торгово-промышленной палате Ростовской области расчетов тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам будут повышены тарифы на проезд, - говорится в сообщении.

Речь идет об общественном транспорте, который возит пассажиров в микрорайоны Заводской и Лиховской. Здесь стоимость проезда увеличится до 35 рублей. А проезд по городу и до микрорайонов Шахтерский, Подскельный и некоммерческих садоводческих товариществ с завтрашнего дня будет стоить 30 рублей.

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