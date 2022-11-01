Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 17:14

В Мясниковском районе Ростовской области призвали отказаться от пиротехники

Праздничные фейерверки могут быть восприняты дончанами неверно
Анастасия ТАЛЫЗИНА
По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят.

По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Мясниковского района Ростовской области в своем Телеграм-канале обратились к жителям района с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

- Наша страна переживает непростое время, - отметили депутаты. - Сегодня наши земляки выполняют свой воинский долг, принимая участие в специальной военной операции. В сложившейся ситуации просим всех неравнодушных граждан воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.

По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят. От пиротехники депутаты предложили отказаться «ради спокойствия земляков и собственной безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пиротехник из Ростовской области получил государственную награду

Он занимался разминированием территории ЛНР в экстремальных условиях (подробнее)