В Мясниковском районе Ростовской области призвали отказаться от пиротехники

По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Депутаты Мясниковского района Ростовской области в своем Телеграм-канале обратились к жителям района с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
- Наша страна переживает непростое время, - отметили депутаты. - Сегодня наши земляки выполняют свой воинский долг, принимая участие в специальной военной операции. В сложившейся ситуации просим всех неравнодушных граждан воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.
По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят. От пиротехники депутаты предложили отказаться «ради спокойствия земляков и собственной безопасности».
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