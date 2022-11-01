В Мясниковском районе Ростовской области призвали отказаться от пиротехники

По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Мясниковского района Ростовской области в своем Телеграм-канале обратились к жителям района с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

- Наша страна переживает непростое время, - отметили депутаты. - Сегодня наши земляки выполняют свой воинский долг, принимая участие в специальной военной операции. В сложившейся ситуации просим всех неравнодушных граждан воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.

По мнению парламентариев, запуск салютов сейчас может быть неправильно воспринят. От пиротехники депутаты предложили отказаться «ради спокойствия земляков и собственной безопасности».

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