В Ростовской области подвалы домов приводят в готовность на случай ЧС

Меры были усилены после введения среднего уровня реагирования.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области подвалы многоквартирных домов приводят в готовность к укрытию жильцов в случае ЧС. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
В настоящее время приводятся в порядок защитные сооружения, уточняется их перечень. Усилены меры по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Проверяется работа систем оповещения. Все эти меры предпринимаются в рамках исполнения указа президента.
Напомним, ранее региональные власти подтвердили завершение мобилизации в Ростовской области. В военном комиссариате области пояснили, что отправка повесток прекращена.
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