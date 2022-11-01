В Ростовской области подвалы домов приводят в готовность на случай ЧС

Меры были усилены после введения среднего уровня реагирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области подвалы многоквартирных домов приводят в готовность к укрытию жильцов в случае ЧС. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В настоящее время приводятся в порядок защитные сооружения, уточняется их перечень. Усилены меры по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Проверяется работа систем оповещения. Все эти меры предпринимаются в рамках исполнения указа президента.

Напомним, ранее региональные власти подтвердили завершение мобилизации в Ростовской области. В военном комиссариате области пояснили, что отправка повесток прекращена.

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